Федун, Гинер и Галицкий приехали на исполком РФС

Президенты "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" Леонид Федун, Евгений Гинер и Сергей Галицкий приехали на заседание исполкома РФС, который пройдет сегодня в Доме футбола.

На мероприятии будут обсуждаться 13 вопросов, в том числе об утверждении годового отчета об исполнении сметы (бюджета) РФС, годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2018 год и его направлении на одобрение Конференции РФС, об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2019 год и ее направлении на одобрение Конференции РФС, а также о месте проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2018-2019 и отчет о реализации плана мероприятий за 2018 год Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года. (Андрей Михайлов)

Исполком РФС пройдет 11 апреля