Федотов уверен, что Кокорин вернется в сборную России

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем Александре Кокорине. Он выступает за команду на правах аренды из «Зенита».

— С первого дня демонстрировал профессионализм во всех аспектах работы, — цитируют Федотова «Известия». — Было видно, что он по-хорошему заряжен на то, чтобы быстрее влиться в коллектив, понять наши требования, сыграться с партнёрами по команде и начать приносить «Сочи» результат. Не видел у него каких-то психологических проблем. Возможно, со стороны были какие-то негативные настроения у публики ввиду того, как затянулся переход Александра в нашу команду. Но не могу сказать, что это как-то сказалось на его отношении к своим обязанностям на поле и в ходе тренировочного процесса. Физически он тоже был готов отлично. Кокорин ведь прошёл сборы сначала в «Зените», а потом тренировался в «Зените-2». А там подготовительный процесс отлажен, так что к нам Саша приехал в хорошем состоянии.

Вы не забывайте, что Кокорин со многими футболистами «Сочи» в разное время уже играл. Понятно, что с тех пор прошло определённое время. К тому же, тактика и стиль игры у нас отличаются от его предыдущих команд. Но в любом случае, футболисты хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, если когда-то тренировались вместе. И тот же Кокорин, к примеру, знает, как открываться под передачи Кристиана Нобоа. А нам, тренерам, надо было помочь игрокам свести их умения воедино. Думаю эти факторы, плюс интеллект Александра и его новых партнёров по команде, сделали своё дело.

— Кокорин может вернуться в сборную России?

— Уверен, что, если он продолжит в том же духе, то попадет в нее. Нынешний тренерский штаб сборной за время своей работы показал, что пристально наблюдает за всеми игроками. И мимо них не проскользнет ни новичков, ни футболист, давно не вызывавшийся в национальную команду, если они показали себя с лучшей стороны. Сейчас для Станислава Черчесова нет игроков, которым гарантировано место в составе, как и тех, у кого нет шансов в него попасть.