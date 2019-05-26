18:33 26 мая | Футбол — РПЛ

Федотов рассказал о своем будущем в "Оренбурге"

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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Спартаком" в матче 30-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что решение о его будущем в клубе будет принимать руководство.

- Нигде не говорил, что собираюсь уходить, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Будем садиться, разговаривать. Это не от меня зависит. Вы рады, а кто-то, возможно, нет. Решает руководство.

Хочу ли я остаться? Я не люблю скакать, не люблю бегать. Новый коллектив, адаптация - это для меня непросто, ведь нужно привыкать, обращать людей в свою веру и лепить команду. Мы в начале пути. Хотелось бы продолжить поступательное движение. 

"Оренбург" занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Оренбург - Спартак

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