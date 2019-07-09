Федотов оценил конкурентов Сутормина в "Зените". И привел цитату Терри

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" рассказал о сильных и слабых качествах новичка "Зенита" Алексея Сутормина, чей переход в питерский клуб стал одним из главных событий межсезонья.

– Кто будет главным конкурентом Сутормина в Петербурге?

– Не знаю, это нужно спрашивать у главного тренера "Зенита". Главное – любая конкуренция только двигает вперед, если ее правильно воспринимать. Сейчас появилось интервью Джона Терри, где он говорит: "Когда меня меняли, я все делал верно – понимал, брался за работу еще серьезнее, ожесточеннее и показывал тренеру на тренировках, что я готов и достоин, и он больше не посмеет меня заменить". Это то, что должен осознавать каждый футболист. Думаю, Алексею нужно оставаться самим собой и быть уверенным в своих силах.

– Говоря о мотивации игроков, вы сказали однажды, что кого-то следует успокоить, кого-то – похвалить. Как вы чаще всего мотивировали Сутормина?

– Ему нужны хладнокровный настрой и хорошая поддержка. Он все быстро понимает и важно не перегнуть палку, а внушить степень необходимой уверенности.

– Приходилось покрикивать на него?

– Естественно! Но это не говорит о том, что он не хочет – просто оказался в такой ситуации, когда вроде готовится и все делает правильно, но не входит в игру. И тут есть разные тренерские методы – повысить или, наоборот, понизить его эмоциональный фон. (Егор Бычков)

Полностью интервью Владимира Федотова здесь