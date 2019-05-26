Федотов назвал заслуженной победу "Оренбурга" над "Спартаком"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Спартаком" в матче 30-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда выиграла заслуженно.

- Победа заслуженная, нужно поблагодарить ребят за показанный симпатичный футбол, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Только мастерство вратаря на позволило решить исход матча в первом тайме. Во второй половине встречи было достаточно эпизодов, где можно было увеличить счет. У "Спартака" сильные мастера - они могли наказать за расточительность. Победа была нами добыта в честной и красивой игре.

7-е место? Не надо лукавить, что мы ставили задачи. Мы хотели показать себя, обрести уверенность, адаптироваться в РПЛ. Думаю, это нам удалось. Ребята прогрессировали - это главное достижение.

"Оренбург" занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

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