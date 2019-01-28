Федор Смолов: "Жалею, что отказался от перехода в "Вест Хэм". А с "Реалом" конкретики не было"

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов в интервью Ксении Собчак рассказал, что у него не было реальной возможности перейти в "Реал", как об этом писали некоторые СМИ. При этом подчеркнул, что сам отказался от предложения "Вест Хэма".

– Мой агент единожды разговаривал со спортивным директором "Реала", – отметил Смолов. – Я не углублялся. Разговор был. Мне об этом агент сообщил. Я не стал интересоваться подробностями. Если бы это дошло до конкретики, я бы участвовал в переговорах. Из реальных вариантов была дортмундская "Боруссия". Я не перешел только потому, что там поменялся тренер. И вот "Вест Хэм". Год назад, перед чемпионатом мира. Я решил не переходить. Жалею ли? Да, жалею. Знать бы прикуп… У меня была травма, болела нога. Прикинул, что мне нужно восстановиться, набрать форму. А тут бы я перешел в другой клуб, в другой чемпионат.