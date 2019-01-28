Федор Смолов: "Я уехал с места ДТП из-за просроченных прав"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов объяснил, почему он уехал с места ДТП. Инцидент произошел в Краснодаре ночью 1 августа 2018 года. Тогда он разбил свой автомобиль BMW.

- Почему я уехал с места происшествия? У меня были просрочены права. Моя машина была застрахована, все было нормально, но из-за просроченных прав мне бы не выплатили страховку. С утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал заниматься этим, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.

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