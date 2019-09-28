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Федор Смолов: «Приятно, что Кокорин сохранил позитивный настрой»

28 сентября 2019, 22:27
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о встрече с нападающим Александром Кокориным на матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).

— Пересекся с Сашей Кокориным, приятно было его видеть, — сказал Кокорин журналистам. — Приятно, что он улыбается и сохранил свой позитивный настрой. Несмотря на непростой период в его жизни. Хотелось бы ему пожелать только достойно с улыбкой выйти из этой ситуации. Все преодолеть и вернуться в футбол.

— В сборной надеетесь с ним пересечься?

— Конечно, надеюсь. У нас не так много игроков уровня Саши Кокорина. (Александр Рогулев)

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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