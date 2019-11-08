Федор Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признался, что не распрощался с мечтой попробовать свои силы в европейском клубе.

— Какие у тебя цели на ближайшие несколько лет? Мечта играть в Европе осталась?

— Да, она осталась — но не хочу забегать вперед, — цитирует Смолова официальный сайт «Локомотива». — Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось. Сейчас я определенно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь.

— Где ты черпаешь мотивацию?

— Я люблю футбол и не представляю себя без него — хоть и понимаю, что возраст постепенно заставляет думать, чем заниматься дальше. Но пока я стараюсь гнать от себя эти мысли: мне хочется как можно дольше играть в футбол!

Сейчас такой период, когда и физические кондиции позволяют, и немалый опыт — получается симбиоз всех твоих лучших качеств, которые очень хочется реализовать на поле. Я был и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром — но сейчас мне очень хочется выиграть чемпионат с «Локомотивом» и как можно дольше играть в Лиге чемпионов.

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