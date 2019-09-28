Федор Смолов: «Крыховяк неделю не тренировался. Может, в этом его секрет?»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал очередной гол полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).

— Гжегож на этой неделе вообще не тренировался, может, в этом его секрет, — сказал Смолов. — Я ему говорю: «Уже подустал тебе голевые отдавать. Вроде же наоборот должно быть, ты — полузащитник». А он говорит, что все нормально, ничего не надо менять, пока все так идет. (Александр Рогулев)

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