Федор Смолов: «Крыховяк неделю не тренировался. Может, в этом его секрет?»
28 сентября 2019, 22:30
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал очередной гол полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).
— Гжегож на этой неделе вообще не тренировался, может, в этом его секрет, — сказал Смолов. — Я ему говорю: «Уже подустал тебе голевые отдавать. Вроде же наоборот должно быть, ты — полузащитник». А он говорит, что все нормально, ничего не надо менять, пока все так идет. (Александр Рогулев)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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