Федор Смолов: "К Дзюбе нет никакой зависти"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов отметил, что не испытывает завести к форварду "Зенита" Артему Дзюбе после чемпионата мира. По его словам, тренер Станислав Черчесов сделал правильный выбор.

– К Дзюбе нет никакой зависти. Все, что было на чемпионате мира, – чудо. Я объективно понимаю, что под тот стиль игры, который выбрал тренер, лучше подходит Артем, – сказал Смолов в программе Ксении Собчак. - Я говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, предпочел бы Дзюбу себе. С моим набором качеств и умений я бы принес команде меньше пользы.