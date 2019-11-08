Федор Смолов: «Дома мы можем победить абсолютно любого соперника»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оценил готовность команды к матчу 16-го тура чемпионата России против «Краснодара».

— Матч с «Краснодаром» на неделе после «Ювентуса». Будет сложно?

— Будет чуть проще, чем после «Зенита» — тогда перед «Атлетико» у нас было всего два дня на восстановление, — приводит слова Смолова официальный сайт «Локо». — Лишний день имеет огромное значение. Будем играть только на победу — на своем стадионе с прямым конкурентом. Дома мы можем победить абсолютно любого соперника.

— Что скажешь о «Краснодаре»?

— «Краснодар» — хороший соперник, но когда перед сезоном приходят три новых человека в центральную зону — рано или поздно это точно скажется. Центральная зона — это сердце команды, мотор, от которого все зависит.

А в целом о «Краснодаре» у меня только самые теплые воспоминания. Когда меня меняли в матче первого круга в Краснодаре, я поаплодировал болельщикам несмотря на то, что они свистели в мой адрес. Я не до конца это понимаю, но может, у них осталась какая-то обида. Тем не менее, я очень им благодарен за поддержку на протяжении всех трех лет.

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