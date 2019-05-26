Федор Чалов: "В конце матча попросил Облякова дать пас на третий гол"

После разгрома "Крыльев Советов" (6:0) в последнем туре РПЛ нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший лучшим бомбардиром сезона, высказал мнение о своем достижении, а также рассказал об идеи празднования первого гола.

– Очень рады, порадовали наших болельщиков. Последним матчем хотели закончить на хорошей ноте сезон и у нас это получилось.

– Кто больше удивил – "Спартак" или "Оренбург"?

– Конечно, мы следили за этой игрой, но было все равно, кто там победит. Мы хотели порадовать себя, наших болельщиков, наши семьи, друзей.

– Что скажете о своем бомбардирском достижении?

– Рад, что получилось выиграть эту гонку. Спасибо партнерам по команде и всем, кто поддерживал. В каждой игре хочется забивать голы. Надеюсь, в следующем сезоне получится больше.

– Виктор Михалыч сказал, что даже ему было заметно, как Обляков и Ахметов играли на вас.

– В конце игры уже Ваньке Облякову сказал, чтобы дал мне ещё одну передачу, и я третий забил. Но не получилось – пробил по центру.

– Планировали так поздравить Виктора Михалыча или это импровизация?

– Еще вчера думал над этим. А после гола как раз Ильзат Ахметов подбежал и предложил пойти поздравить. Я вспомнил, и мы пошли. (Константин Колмаков)