Федор Чалов: "Когда фанаты кричали мое имя, пошли мурашки по коже"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги сезона-2018/19 и рассказал об ощущениях на матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0), сообщает официальный Youtube-канал армейцев.

21-летний россиянин с 15 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ прошедшего сезона.

– Не очень простой сезон для нас получился. В начале показывали не лучший футбол, затем рызгрались – ушли вторыми на зимний перерыв. Казалось, что весной должны были как обычно собрать побольше очков, но с нами что-то случилось, потеряли уверенность. В целом, сезон получился хорошим. 4-е место и Лига Европы для такой новой команды – считаю, что мы – молодцы. Самый яркий момент? Победа над "Реалом". Самый неудачный? Проигрыш от "Зенита" во втором круге. В следующем сезоне мы будем сильнее. Звание лучшего бомбардира по итогам сезона? Если бы не партнеры, то ничего бы такого не случилось. Большое спасибо одноклубникам и болельщикам. Когда они кричали мое имя после забитого гола в матче с "Крыльями Советов", то у меня пошли мурашки по коже, – сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.