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Федеральный «Матч» покажет только две игры стартового тура РПЛ-2020/21

3 августа 2020, 17:32
Матч «Спартак» — «Сочи» будет показан на бесплатном канале. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч «Спартак» — «Сочи» будет показан на бесплатном канале. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Телеканал «Матч ТВ» покажет два матча стартового тура Тинькофф чемпионата России-2020/21. Программа трансляций опубликована на официальном сайте соревнований.

9 августа в прямом эфире будет показана игра «Спартак» — «Сочи», начало — в 20.00 по московскому времени. 11 августа — матч «Ротор» — «Зенит», начало — в 18.00 мск.

Все остальные матчи стартового тура будут показаны на канале «Матч премьер».

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25264.html

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