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Фарфан рассказал, чего ему не хватает на карантине

19 мая 2020, 16:19
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал о том, чего ему не хватает во время карантина.

«Не хватает работы с мячом в групповых тренировках. Это отличается от индивидуальных занятий, которые я выполняю у себя дома в Москве. Упражнения с мячом, конечно, очень важны для футболистов. Особенно сильно ощущаю это, так как пропустил много из-за травмы. Тренируюсь на карантине. Смотрю фильмы и сериалы, что я редко делал раньше. Но, прежде всего, я общаюсь со своей семьей, которая сейчас в Лиме (Перу). Регулярно общаюсь со своими детьми, мамой, бабушкой и друзьями. Это помогает мне чувствовать себя лучше и скоротать время», — приводит слова Фарфана пресс-служба ФИФА.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/worldcup/news/tue-may-19--farfan-interview-w-1033-3072914

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