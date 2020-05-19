Фарфан рассказал, чего ему не хватает на карантине

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал о том, чего ему не хватает во время карантина.

«Не хватает работы с мячом в групповых тренировках. Это отличается от индивидуальных занятий, которые я выполняю у себя дома в Москве. Упражнения с мячом, конечно, очень важны для футболистов. Особенно сильно ощущаю это, так как пропустил много из-за травмы. Тренируюсь на карантине. Смотрю фильмы и сериалы, что я редко делал раньше. Но, прежде всего, я общаюсь со своей семьей, которая сейчас в Лиме (Перу). Регулярно общаюсь со своими детьми, мамой, бабушкой и друзьями. Это помогает мне чувствовать себя лучше и скоротать время», — приводит слова Фарфана пресс-служба ФИФА.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).