Фарфан приступил к беговой работе на поле
22 января 2020, 18:14
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан приступил к беговой работе на поле, информирует пресс-служба клуба.
— Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле, — отмечается в сообщении.
Форвард получил травму прошлым летом в матче за сборную Перу и с тех пор проходил курс реабилитации.
Джефф всё ближе к возвращению ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2020
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Сегодня он приступил к беговой работе на поле ?
?#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/176BrxVSFJ
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