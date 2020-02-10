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Фарфан пожаловался на назойливость болельщиков в Перу

10 февраля 2020, 19:10
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Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пожаловался, на слишком пристальный интерес к его персоне в родной стране.

— Я вынужден сидеть в четырех стенах, — приводит слова Фарфана Exitosanoticias.pe. — Не могу даже сходить в ресторан, так как на меня всегда будут направлены камеры. Это непростая ситуация.

Не хочу кого-то обидеть и говорить, что сыт этим вниманием по горло, но хотелось бы иметь какое-то право на личную жизнь. Понимаю, что являюсь публичной персоной, но заслуживаю некоторого уважения.

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