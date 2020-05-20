Фарфан ответил, когда завершит карьеру

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал, когда планирует завершить карьеру. В октябре ему исполнится 36 лет.

— Как долго смогу продолжать играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! (смеется) Как говорит моя мама, ты никогда не знаешь, в этой жизни может случиться что угодно, — цитирует официальный сайт ФИФА Фарфана. — Может быть, это будет два года, три, четыре... У меня нет точной даты. Пока мое тело позволяет мне, и я все еще могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, буду продолжать играть.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).