Фанаты "Зенита" приветствуют Малкома. Видео

В англоязычном Twitter "Зенита" появилось видео, как новичок клуба Малком аплодировал фанатам после дебюта в матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

– Только любовь для Малкома и нашей команды, – подписано видео.

Only 💙 for Malcom and the team pic.twitter.com/kjbQNg35a8 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019

Ранее издание The Sun и другие иностранные СМИ растиражировали сообщение, что во время игры на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, который носит расистские намеки в отношении Малкома.

Малком перешел в "Зенит" на минувшей неделе. Бразилец подписал контракт с петербургским клубом на 5 лет. При этом "Барселона" назвала сумму сделки: 40 миллионов евро плюс еще 5 в качестве возможных бонусов.

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