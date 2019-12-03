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Фанаты «Зенита» посетили задержанных в Петербурге болельщиков «Спартака»

17:22
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Болельщики «Зенита» призвали проверить условия содержания фанатов «Спартака» в спецприемнике на Захарьевской улице, сообщает «Фонтанка». Отмечалось, что сотрудники полиции могут предвзято относиться к болельщикам красно-белых.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo; на &laquo;Газпром Арене&raquo;.36 штрафов и 3 ареста: решения судов в Петербурге по болельщикам «Спартака»

В пресс-службе ОНК Санкт-Петербурга эту информацию опровергли. Сообщается, что у фанатов «Спартака» нет жалоб на условия содержания в спецприемнике, а сотрудники полиции ведут себя корректно.

Напомним, что в день матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0) прошли массовые задержания фанатов красно-белых. Болельщики получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство. Часть из них получила денежные штрафы, некоторые были задержаны на 15 суток.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/12/03/115/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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