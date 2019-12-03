Фанаты «Зенита» посетили задержанных в Петербурге болельщиков «Спартака»

Болельщики «Зенита» призвали проверить условия содержания фанатов «Спартака» в спецприемнике на Захарьевской улице, сообщает «Фонтанка». Отмечалось, что сотрудники полиции могут предвзято относиться к болельщикам красно-белых.

В пресс-службе ОНК Санкт-Петербурга эту информацию опровергли. Сообщается, что у фанатов «Спартака» нет жалоб на условия содержания в спецприемнике, а сотрудники полиции ведут себя корректно.

Напомним, что в день матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0) прошли массовые задержания фанатов красно-белых. Болельщики получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство. Часть из них получила денежные штрафы, некоторые были задержаны на 15 суток.