Фанаты "Спартака" жестко отреагировали на пятое место команды в сезоне-2018/19

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в своем Твиттере жестко отреагировало на поражение команды в матче 30-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). Красно-белые заняли итоговое пятое место в РПЛ, пропустив вперед ЦСКА.

- "Ваше безволие станет легендой". "Спартак" бесславно слил сезон в заключительном матче чемпионата, проиграв в гостях "Оренбургу" (0:2) и лишившись путевки в групповой турнир Лиги Европы. Только пятое место в чемпионате России, - сообщается в Твиттере "Фратрии".

"Ваше безволие станет легендой"#Спартак бесславно слил сезон в заключительном матче чемпионата, проиграв в гостях "Оренбургу" (0:2) и лишившись путевки в групповой турнир Лиги Европы.



Только пятое место в чемпионате России... pic.twitter.com/aNLS9O5frO — Фратрия (@fratria) 26 мая 2019 г.

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