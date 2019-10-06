Фанаты «Спартака» вывесили баннер со словами Черенкова
6 октября 2019, 20:27
Фанаты «Спартака» на матч 12-го тура чемпионата России против «Краснодара» вывесили баннер со словами бывшего капитана команды Федора Черенкова.
«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда!» — говорится в сообщении.
Обращение болельщиков «Спартака» перед матчем к команде словами Фёдора Фёдоровича Черенкова. pic.twitter.com/jEaiJCpsTm— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 6, 2019
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