Фанаты «Спартака» вывесили баннер со словами Черенкова

Фанаты «Спартака» на матч 12-го тура чемпионата России против «Краснодара» вывесили баннер со словами бывшего капитана команды Федора Черенкова.

«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда!» — говорится в сообщении.