РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Фанаты «Спартака» вывесили баннер со словами Черенкова

6 октября 2019, 20:27

Фанаты «Спартака» на матч 12-го тура чемпионата России против «Краснодара» вывесили баннер со словами бывшего капитана команды Федора Черенкова.

«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда!» — говорится в сообщении.

Краснодар — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир