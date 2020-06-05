Фанаты «Спартака» устроили акцию поддержки для игроков с соблюдением социальной дистанции
5 июня 2020, 22:59
«Спартак» провел очередную тренировку в преддверии возобновления сезона. Красно-белые на базе в Тарасовке устроили мини-турнир из коротких матчей командами о пять человек. Победу одержала команда из Георгия Джикии, Айртона, Николая Рассказова, Романа Зобнина и Резиуана Мирзова.
После занятия к базе прибыли фанаты «Спартака», которые устроили шумную акцию поддержки, соблюдая при этом социальную дистанцию. Спартаковцы поблагодарили болельщиков.
Для «Спартака» сезон возобновится 20 июня выездной игрой 23-го тура РПЛ против «Арсенала».
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