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Фанаты «Спартака» добежали из Москвы до Тулы на отмененный матч с «Арсеналом»

22 марта 2020, 11:10
Фанаты «Спартака» устроили забег из Москвы до Тулы. Фото ofnews Фанаты «Спартака» устроили забег из Москвы до Тулы. Фото ofnews
Фанаты «Спартака» устроили забег из Москвы до Тулы. Фото ofnews
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Два болельщика «Спартака» устроили забег из Москвы до Тулы, сообщает телеграм-канал Ofnews.

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Фанаты преодолели 205-километровую дистанцию за три дня и добрались с флагом «Спартака» до стадиона «Арсенала».

Сегодня должен был состояться матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком», однако все игры турнира были перенесены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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