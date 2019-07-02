Фанаты "Ростова" и "Оренбурга" обратились к РПЛ с просьбой о переносе начала матча первого тура

Болельщики "Ростова" и "Оренбурга" обратились к руководству РПЛ с просьбой о переносе начала матча первого тура чемпионата России из-за позднего начала встречи, сообщает официальный сайт желто-синих. Игра пройдет 13 июля, начало – в 21.30 (мск).

"В РПЛ направлено совместное обращение болельщиков "Ростова" и "Оренбурга" с позицией относительно проведения матча первого тура – так, матч между этими командами состоится в субботу 13 июля в 21:30 на стадионе "Ростов Арена".

Болельщики "Ростова" заявили о неудобствах в связи с поздним временем проведения матча – они отметили, что финальный свисток встречи прозвучит в 23:30 – то есть домой болельщики смогут попасть только после полуночи.

Ростовчане также напомнили, что значительное количество болельщиков приезжают на "Ростов Арену" из области – и абсолютное большинство этих людей вообще не смогут попасть на матч в связи с тем, что в ночное время отсутствует общественный транспорт.

О неудобствах в связи с поздним временем проведения матча заявили также и болельщики "Оренбурга". Они напомнили, что их город опережает на два часа Москву по часовым поясам – это значит, что трансляция матча начнется в 23:30 по местному времени и закончится глубокой ночью.

Болельщики "Оренбурга" говорят о том, что крайне мало людей смогут досмотреть эту встречу до конца. В "Оренбурге" также отметили, что время проведения матча создаст сложности и для фанатов, которые приедут поддержать команду в Ростов-на-Дону – по их мнению, гостям южной столицы будет сложно разобраться с транспортом в ночное время суток.

В итоге болельщики обоих команд попросили перенести матч 1-го тура РПЛ на другое время, которое будет удобно для всех – например, в интервал с 19:00 до 20:00. При этом ростовчане отметили, что с точки зрения погодных условий перенос матча ни на что не повлияет – в южной столице России в середине июля будет одинаково жарко и в 19:00 и в 21:30", – написано в заявлении пресс-службы "Ростова".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020