Фанаты призвали бойкотировать спонсоров «Локомотива» из-за ухода Семина

Болельщики «Локомотива» продолжают высказывать недовольство по поводу решения клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Фанатское объединение United South в своем Instagram-аккаунте призвало болельщиков железнодорожников к массовому выражению недовольства ситуацией в социальных сетях основных партнеров и спонсоров команды. Болельщики оставляют комментарии с призывами оставить Семина в команде, а также уволить председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова и гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

Контракт Семина с «Локомотивом» прекращает действие 31 мая. 1 июня его сменит 40-летний сербский специалист Марко Николич.