Фанаты признали Сафонова лучшим игроком «Краснодара» в минувшем сезоне

На сайте «Краснодара» завершилось голосование среди болельщиков за выбор лучшего футболиста команды в сезоне-2019/20. Первое место занял вратарь Матвей Сафонов. В опросе приняло участие 3745 человек.

За 21-летнего российского футболиста проголосовало 20,82 процента фанатов. В общей сложности Сафонов провел 33 матча за «быков» и пропустил 42 гола. На его счету 9 игр на ноль.

Вторую строчку занял нападающий Вандерсон (15,96%), третьим стал форвард Маркус Берг (8,98%).