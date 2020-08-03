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Фанаты признали Сафонова лучшим игроком «Краснодара» в минувшем сезоне

3 августа 2020, 19:13
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На сайте «Краснодара» завершилось голосование среди болельщиков за выбор лучшего футболиста команды в сезоне-2019/20. Первое место занял вратарь Матвей Сафонов. В опросе приняло участие 3745 человек.

За 21-летнего российского футболиста проголосовало 20,82 процента фанатов. В общей сложности Сафонов провел 33 матча за «быков» и пропустил 42 гола. На его счету 9 игр на ноль.

Вторую строчку занял нападающий Вандерсон (15,96%), третьим стал форвард Маркус Берг (8,98%).

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137081

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