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Фанаты «Локомотива» вывесили баннеры в поддержку Семина у офиса РЖД

20:16
Акция фанатов «Локомотива» в поддержку Юрия Семина. Фото Instagram.
Акция фанатов «Локомотива» в поддержку Юрия Семина. Фото Instagram.
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Болельщики «Локомотива» устроили акцию в поддержку Юрия Семина, который покинет пост главного тренера клуба по решению руководства.

Фанаты растянули баннеры у стадиона клуба, а позже развесили их у главного офиса компании РЖД, Московского центрального кольца (МЦК), станции «Локомотив» и в других местах.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

Из предложки: «Вчера вместе с парнями провели акцию в поддержку Юрия Палыча с конкретным осуждением принятого решения руководством клуба о непродлении с ним контракта. Подготовили баннер и ряд текстовиков, которые растянули у стадиона, а после развесили вдоль МЦК, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади. И прокатились, наконец, до главного офиса РЖД, где текстовик также был размещён перед окнами офиса. Спасибо, всем участвовавшим и, ребята, не слушайте никого, делайте акции в поддержку Юрия Палыча, даже в этой сложной сложившейся ситуации с пандемией. Ибо, такого ухода он не достоин! #укик #kickнадземещерякoff #юрийпалычнашевсё #толькосёминюрийпалыч #рукипрочьотпалыча #юсве

Публикация от Объединенныи? юг (@unitedsouth)

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