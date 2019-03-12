09:16 12 марта | Футбол — РПЛ

Фанаты "Енисея" попросили губернатора Красноярского края об отставке Аленичева

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Болельщики "Енисея" попросили губернатора Красноярского края Александра Усса об отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Они опубликовали открытое письмо на имя главы региона в своей группе в контакте.

По их мнению, по вине тренерского штаба у красноярского клуба остается все меньше и меньше шансов на сохранение прописки в российской премьер-лиге. Поэтому они просят отставки тренера, чтобы встряхнуть команду и побороться за более высокие места в чемпионате. Сообщается, что данное обращение отправлено в приемную губернатора.

"Енисей", имея в своем активе 11 очков после 19-ти туров, занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче красноярский клуб потерпел разгромное поражение от "Крыльев Советов" (0:4).

В следующем, 20-м туре "Енисей" на выезде сыграет с "Арсеналом". Матч пройдет 16-го марта.

Уважаемый Александр Викторович! Мы, фанаты красноярского футбольного "Енисея", обращаемся к Вам с одной единственной просьбой – не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в премьер-лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны "Восток".
Этот сезон для Красноярска исторический. И в начале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в премьер-лиге все меньше. Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.
Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава – прерогатива тренера, результат – показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в премьер-лиге.
Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над "Анжи" в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы – первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше. С уважением, фан-сектор ФК "Енисей".
Данное обращение направлено в приемную губернатора и мы ждем официального ответа.

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Дополнительная информация

https://vk.com/wall-124319002_9994?w=wall-124319002_9994

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