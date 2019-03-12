Фанаты "Енисея" попросили губернатора Красноярского края об отставке Аленичева

Болельщики "Енисея" попросили губернатора Красноярского края Александра Усса об отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Они опубликовали открытое письмо на имя главы региона в своей группе в контакте.

По их мнению, по вине тренерского штаба у красноярского клуба остается все меньше и меньше шансов на сохранение прописки в российской премьер-лиге. Поэтому они просят отставки тренера, чтобы встряхнуть команду и побороться за более высокие места в чемпионате. Сообщается, что данное обращение отправлено в приемную губернатора.

"Енисей", имея в своем активе 11 очков после 19-ти туров, занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче красноярский клуб потерпел разгромное поражение от "Крыльев Советов" (0:4).

В следующем, 20-м туре "Енисей" на выезде сыграет с "Арсеналом". Матч пройдет 16-го марта.

Уважаемый Александр Викторович! Мы, фанаты красноярского футбольного "Енисея", обращаемся к Вам с одной единственной просьбой – не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в премьер-лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны "Восток".

Этот сезон для Красноярска исторический. И в начале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в премьер-лиге все меньше. Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.

Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава – прерогатива тренера, результат – показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в премьер-лиге.

Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над "Анжи" в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы – первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше. С уважением, фан-сектор ФК "Енисей".

Данное обращение направлено в приемную губернатора и мы ждем официального ответа.

Все о чемпионате России – здесь