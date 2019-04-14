Фанаты "Динамо" закрасили Стену Виктора Цоя на Арбате

Фанаты "Динамо" перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" закрасили своим граффити Стену Виктора Цоя на Арбате. Большая бело-голубая надпись по мотивам известной песни гласит: "Перемен требуют наши сердца".
Пресс-служба "Динамо" поддержала болельщиков, опубликовав сообщение в Инстаграме с обещанием подарить два билета тем, кто первый сфотографируется на фоне московской достопримечательности.
– СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны, – говорится в сообщении. – Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя, получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места. Спешите – сила в движении. Помните, что профиль должен быть открытым!
СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы #стенацоя появилась вот такая надпись. И правда - перемены в результатах нам очень нужны 🙏 надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи, как это сделал наш ведущий @dmitry_derunets по пути в Химки, и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места 😉 спешите - сила в движении 🏃♀🏃♂ Помните, что профиль должен быть открытым!