Фанаты "Динамо" закрасили Стену Виктора Цоя на Арбате

Фанаты "Динамо" перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" закрасили своим граффити Стену Виктора Цоя на Арбате. Большая бело-голубая надпись по мотивам известной песни гласит: "Перемен требуют наши сердца".

Пресс-служба "Динамо" поддержала болельщиков, опубликовав сообщение в Инстаграме с обещанием подарить два билета тем, кто первый сфотографируется на фоне московской достопримечательности.

– СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны, – говорится в сообщении. – Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя, получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места. Спешите – сила в движении. Помните, что профиль должен быть открытым!