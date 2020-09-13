Фанаты ЦСКА припомнили Газизову и Кокорину высказывания о «Спартаке»
13 сентября 2020, 20:32
Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили на трибунах баннеры, посвященные форварду Александру Кокорину и гендиректору красно-белых Шамилю Газизову.
— Смешно, когда уфимец на домашних матчах более за какой-то нахрен «Спартак» (с) Газизов
Эту фразу Газизов произнес в должности гендиректора «Уфы».
— Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак» (с) Кокорин
Об этом Кокорин заявлял, когда был игроком «Динамо» в 2013 году.
— Честь не продается и не покупается!
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи