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Фанаты ЦСКА припомнили Газизову и Кокорину высказывания о «Спартаке»

13 сентября 2020, 20:32
Фанаты ЦСКА на матче со «Спартаком».
Фанаты ЦСКА на матче со «Спартаком».
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Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили на трибунах баннеры, посвященные форварду Александру Кокорину и гендиректору красно-белых Шамилю Газизову.

 — Смешно, когда уфимец на домашних матчах более за какой-то нахрен «Спартак» (с) Газизов

Эту фразу Газизов произнес в должности гендиректора «Уфы».

— Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак» (с) Кокорин

Об этом Кокорин заявлял, когда был игроком «Динамо» в 2013 году.

— Честь не продается и не покупается!

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