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Фанаты ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком». Видео

18 августа 2019, 17:21
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Болельщики ЦСКА поддержали игроков команды перед матчем 6-го тура чемпионата России со «Спартаком»?.

— Армейские болельщики пришли зарядить команду эмоциями накануне дерби. Спасибо за мощную поддержку!, — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра в Москве на «Открытие Арена» (начало — в 20.00).

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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