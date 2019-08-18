Фанаты ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком». Видео
18 августа 2019, 17:21
Болельщики ЦСКА поддержали игроков команды перед матчем 6-го тура чемпионата России со «Спартаком»?.
— Армейские болельщики пришли зарядить команду эмоциями накануне дерби. Спасибо за мощную поддержку!, — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра в Москве на «Открытие Арена» (начало — в 20.00).
Армейские болельщики пришли зарядить команду эмоциями накануне дерби ??? Спасибо за мощную поддержку! #ЦВБП pic.twitter.com/IvC4XogzO7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 18, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи