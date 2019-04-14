19:55 14 апреля | Футбол — РПЛ

Фанаты "Анжи" поддержали Кокорина во время матча с "Зенитом"

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Болельщики "Анжи" поддержали форварда "Зенита" Александра Кокорина во время матча 23-го тура премьер-лиги против сине-бело-голубых (0:5). Соответствующее видео в своем Инстаграме опубликовал полузащитник минского "Динамо" Алан Чочиев

- Саня Кокорин! - скандировали фанаты "Анжи" на стадионе "Газпром Арена". 

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live

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31.5%
"Краснодар"
38.1%
ЦСКА
10.6%
"Локомотив"
7.0%
Все же "Спартак"
12.7%
У "Зенита" нет конкурентов
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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