Фан-группировка «Динамо» «Династия» выступила с заявлением относительно бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»

«Династия» — фан-группировка московского «Динамо» — опубликовала заявление по поводу бесплатных билетов, которые 16 октября пообещал фанатам нападающий команды Кирилл Панченко на домашний матч 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Игра начнется 20 октября в 19.00 мск.

— Вчера в Instagram-аккаунте Кирилла Панченко появилась информация о бесплатных билетах для активных болельщиков на ближайший матч с «Краснодаром», который состоится уже в это воскресенье и будет приурочен к 90-летию Льва Ивановича Яшина, — говорится в заявлении фанатского движения бело-голубых «Династия». — На воскресный матч квота билетов в количестве 700 штук будет бесплатна для болельщиков «Динамо». Сделано это было по инициативе футболистов клуба, на их собственные средства, в связи со сложившейся ситуацией в команде и текущим турнирным положением.

Изначально обсуждение этой темы шло без участия сотрудников и администрации клуба. В Европе есть примеры того, как именно футболисты выкупали билеты для фанатов и передавали их непосредственно болельщикам. Мы могли бы стать первым в России клубом, где бы произошло такое взаимодействие. Но благая идея в очередной раз превратилась в обычный пиар клуба и взятие под контроль «инициативы», к которой ФК не имел абсолютно никакого отношения.

К сожалению, в последний момент в процесс вмешалась служба безопасности клуба, которая исказила первоначальную задумку, изменила порядок и процедуру выдачи билетов. В связи с этим, как и было сказано в посте Кирилла, по вопросам получения билетов нужно обращаться к сотрудникам клуба. Никакого содействия в распространении этих билетов мы не оказываем. Футболистам клуба хотим еще раз сказать спасибо за проявленную инициативу!

Мы рады, что профильные службы ФК «Динамо» так быстро и на лету подхватывает идеи о хоть каком-то привлечении болельщиков на трибуны в такой провальный для команды период. Возможно, у кого-то наконец-то проснется и собственный креатив, и желание работать. На данный же момент вместо акции «от игроков — фанатам» мы видим банальный бесплатный вход на матч.