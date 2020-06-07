«Локомотив» на официальном сайте поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Геннадия Нижегородова. Экс-футболисту сборной России исполнилось 43 года.

Нижегородов — воспитанник астраханского футбола, начинал карьеру в «Волгарь-Газпром». В 1996 году защитник перешел в «Локомотив» из Нижнего Новгорода. Существует байка, что тогдашний главный тренер и президент клуба Валерий Овчинников настоял на переходе игрока в Нижний Новгород, узнав его фамилию.

В сезоне-2000 Нижегородов перешел в «Локомотив», в том же году получил вызов в сборную России. С «Локо» футболист выиграл два чемпионата, два Кубка и Суперкубок России, четырежды входил в список 33 лучших футболистов сезона. Всего в составе столичной команды он провел 172 матча. За сборную России Нижегородов отыграл 9 встреч с 2000 по 2003 год.

В 2005 году Нижегородов перешел в «Терек», позднее в его карьере были «Шинник», одесский «Черноморец» и австрийский «Альтах», в котором он завершил карьеру в 2010 году. После завершения карьеры Нижегородов стал тренером юношеской команды одесского «Черноморца», а сейчас живет в Германии.