Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" отметил, что форвард "Зенита"​ Артем Дзюба повзрослел. По его словам, нападающий заслужил первое в карьере чемпионство в России.

– Форвард Артем Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России, а в 2018-м "СЭ" совместно с РФС признал его лучшим игроком года. Ваше мнение о нем?

– Артем тоже заслужил свой успех! Отношусь к Дзюбе с большой симпатией. К сожалению, травма не позволила нам продуктивно поработать вместе, но я ему тогда говорил, что упорный труд и вера в себя принесут свои плоды.

Потом Артем набрался опыта, повзрослел. Помню его балагуром и неунывающим парнем, которому все-таки еще не хватало зрелости для того, чтобы выжимать из себя максимум. Но чемпионат мира в России и последние два года в целом показали, что зрелый и мотивированный Дзюба, которому доверяют тренеры, – это грозная сила. Рад за него!

Полностью интервью Капелло