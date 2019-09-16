Евсеев во время матча с «Динамо» остановил мяч пятой точкой. Эффектно?
16 сентября 2019, 22:11
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» эффектно остановил летящий в него мяч.
В одном из игровых эпизодов снаряд полетел в его сторону. Тренер остановил его пятой точкой.
Оп, Вадим Евсеев pic.twitter.com/4zTEHl7TWr— Матч ТВ (@MatchTV) 16 сентября 2019 г.
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