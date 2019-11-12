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Евсеев согласен с Гончаренко, который попросил судей сделать «лица попроще»

12 ноября 2019, 00:53
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поступок Виктора Гончаренко, который в перерыве матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» (3:2) подошел к судьям в подтрибунном помещении и попросил сделать «лица попроще».

— Я не видел. Но правильно он сказал, попроще лицо сделайте, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В каком-то чемпионате ошибок больше, в каком-то меньше. От кого зависит, я не знаю. С умыслом или без, категория судья. В это лезть не собираюсь.

Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное, и общаться не стоит.

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