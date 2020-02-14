Евсеев считает Россию футбольной страной

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заявил, что для него очевиден ответ на вопрос, футбольная ли страна Россия.

— Тренеры из «Уфы», как правило, уходят на повышение. Сергей Семак работает в«Зените», Виктор Гончаренко — в ЦСКА. Наверняка тоже в голове выстроили для себя карьеру мечты?

— У меня хорошая работа. Я очень доволен тем, что нахожусь в «Уфе». Мне нравилось трудиться в Иванове, где я помогал Дмитрию Парфенову, в «Амкаре», где сначала ассистировал Гаджи Гаджиеву. Потом вернулся в «Текстильщик» для самостоятельной работы. Затем так сложились обстоятельства, что я возглавил пермяков. Доволен опытом в «Анжи», где помогал Магомеду Адиеву. Затем возник вариант с Хабаровском. Я согласился и точно ни о чем не жалею. Рад, что там оказался.

— Все-таки постоянные перелеты, смена часовых поясов...

— Да, далеко. Но у нас везде любят футбол. Это к вопросу о том, футбольная у нас страна или нет. Для меня ответ очевиден. Народ в Хабаровске ходит на стадион, все делается для популяризации этого вида спорта. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

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