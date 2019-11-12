Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что в зимнюю паузу планирует отправиться в Испанию, где совместит отдых с просмотром матчей.

— У нас чемпионат заканчивается, а в еврокубках наши команды играют, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В Мадриде сыграет «Локомотив», на этот матч поеду. «Краснодар» с «Хетафе». Совместить приятное с полезным. Также другие игры буду смотреть.

Планировалось в «Аталанту» съездить, с нами учился итальянец, он очень лестно отзывался о тренере этой команды. Говорил, что это один из самых сильных тактиков в Италии. Он подтверждает это результатами. Может и к Слуцкому, если захочет принять.

Ко мне на стажировку? Сейчас приедут из Ижевска специалисты.

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