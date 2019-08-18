Евсеев рассказал, как будет играть «Уфа» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова» поделился ожиданиями от встречи. Встреча начнется в 16.00 (мск).

— Последние игры «Уфа» не была так агрессивна в атаке, хотя мне кажется, что нам удавались матчи. Нужно найти баланс в обороне и нападении. Дома необходимо в атаку при своих болельщиках, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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