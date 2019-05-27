Евсеев после матча "Локо" - "Уфа" во время интервью несколько раз выругался матом

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" в Москве (0:1) несколько раз повторил одно и то же нецензурное слово во время флеш-интервью основному телевещателю. Разговор Евсеев с телекорреспондентом был показан в понедельник в программе "8-16".

"Уфа" проиграла "Локо" после гола со штрафного Мануэла Фернандеша. Хавбек также не реализовал 11-метровый удар. По всей видимости, Евсеев остался недоволен исходом встречи и/или судейством.

Телекорреспондент задал несколько вопросов с целью узнать, понравилось ли тренеру содержание игры, поскольку "Уфа" мало что позволила создать "Локо". В ответ тот предложил обратиться к специалистам и тем, кто разбирается в футболе, а также пересмотреть матч. Вдобавок несколько раз повторил одно и то же неприличное слово, которое начинается на букву "Б".

Позже тренер провел эмоциональную пресс-конференцию.

"Уфа" заняла 14-е место и в стыковых матчах за место в премьер-лиге сыграет с "Томью" 30 мая и 2 июня. В то же время 13-я команда РПЛ "Крылья Советов" после поражения со счетом 0:6 от ЦСКА встретится с "Нижним Новгородом".