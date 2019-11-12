Евсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Тогда он спросил журналиста: «Футбол в чем заключается, в забивании голов?»

— Я, наверное, имел ввиду ту ситуацию, когда играют две команды с моментами, но не забивают мячи, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» при ответе на вопрос, ради чего играет его команда. — Это не значит, что они играют плохо. Если меньше моментов у наших ворот, значит, мы правильно действовали.

«Уфа» не та команда, которая может играть в открытый футбол. У нас нет возможностей покупать игроков за большие деньги. Кому-то может это не нравиться, но мы действуем от организации, от обороны. Если будем качественно обороняться, всегда в атаке будут моменты.

Не могу требовать от ребят того, чего они не могут. На сегодняшний момент «Уфа» так играет. С Семаком, Гончаренко у команды были примерно такие же задачи. Смысл был один — выжимать из футболистов максимум.

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