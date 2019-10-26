Евсеев объяснил, почему «Уфа» крупно проиграла «Тамбову»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 14-го тура чемпионата России против «Тамбова» (0:3) рассказал о причинах поражения.

— Владели мячом первые десять минут, — приводит слова Евсеева пресс-служба «Тамбова». — Но владение мячом ничего не значит, если нет ударов, нем моментов. Соперник перешел, подачу сделал и забил гол.

Во втором тайме то же самое — владели мячом, но не создавали. Не было эффективности в атакующих действиях. Соперник организованно играл, не дал нам ничего сделать. А как вскрывать такую оборону? Надо находить моменты для ударов, обострять игру, двигать мяч, чтобы соперник не успевал. Соперник заслуженно выиграл. Он был настроен, заряжен. В этом мы проиграли. Проиграли много борьбы, единоборств, что нам несвойственно. Не оказалось лидера на поле. Все эти компоненты предрешили исход матча.