Евсеев объяснил гол "Арсенала". У него есть вопросы к своим игрокам

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после гостевого матча 5-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (0:1) выразил мнение, что его футболисты могли более активно встретить автора победного удара соперника, защитника Виктора Альвареса. При этом тренер сообщил, что замены Оливье Тилля и Силвестра Игбуна не связаны с повреждениями.

– Почему снова пропустили после дальнего удара? Игроки соперника с хорошим ударом, в створ попадают – это первое. Второе – где-то недорабатывают наши игроки середины поля, – сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции. – Не сокращаем угол обстрела, позволяем сопернику бить по воротам. Не сказать, что дистанция близкая – но получается, что опять случился рикошет. Надо было встречать, об этом говорилось на установке, а мы прижались. Если прижимаются хавбеки, то это делает и оборона.

– Замены Тилля и Игбуна связаны с игровыми причинами?

– Да. (Артем Агапов)

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