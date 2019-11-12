Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что команда хотела бы попасть в еврокубки. После 16 туров «горожане» с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

— Мы на земле живем, имею ввиду в «Уфе», — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Реально оцениваем свои возможности. Конечно, мы стараемся залезть в еврокубки. Конечно, аппетит приходит во время игры. Есть такая планка. Реально живем и оцениваем возможности. Живем сегодняшним днем, ближайшая игра — главная.

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