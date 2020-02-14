Евсеев не задумывается о потенциальной работе в «Локомотиве» или «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что всем доволен в своем нынешнем клубе и не думает о переходе в другие команды.

— Многие спартаковские ветераны не поняли, почему клуб назначил Доменико Тедеско. Осенью они призывали обратить внимание как раз на вас, Парфенова, Андрея Тихонова.

— Хочу, чтобы меня услышали. Я не лезу ни в «Спартак», ни в «Локомотив»! Работаю в «Уфе». Когда в «Спартаке» не было тренера, теоретически могли возникать подобные вопросы. Но сейчас там работает Тедеско, а в «Локомотиве» трудится Семин. Зачем это обсуждать?

— Мы пытаемся заглянуть в будущее.

— Я не витаю в облаках. Есть работа — хорошо. Если нет, значит, надо ее искать. Конечно, «Спартак» и «Локомотив» — мои родные клубы. У каждого тренера должны быть здоровые амбиции и мечта. Но сегодня, повторяю, я в «Уфе». (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

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