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Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов в России. И сравнил команду с ЦСКА

31 марта 2020, 21:18
Виктор Гончаренко и Вадим Евсеев. Фото instagram.com
Виктор Гончаренко и Вадим Евсеев. Фото instagram.com
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram опубликовал новые фотографии.

44-летний Евсеев тренирует уфимский клуб с 29 марта 2019 года.

«Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы».
Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно.

31 марта 2019 мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2.
Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится!

А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью — 2:2, 1:1 и 0:0.
С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!" - подписал фото Евсеев.

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