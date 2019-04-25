Нападающий "Динамо" Евгений Марков прокомментировал поражение от "Зенита" (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

– С какими эмоциями вернулись в Петербург? – вопрос Маркову.

– У меня здесь родители живут, бабушки-дедушки. Со всеми увиделся, пообщался. Приятно возвращаться в родной город. Эмоции самые положительные были до матча, но после – отрицательные.

– По вашему мнению, "Зенит" уже чемпион? Поздравили кого-то из ребят?

– Только Сергея Богдановича.

– То есть, мы – чемпионы?

– Мы – нет. Вы – наверное, да. (Егор Бычков)